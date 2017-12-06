Юным художникам предложили нарисовать земляков

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По информации организаторов, участниками конкурса стали дети от 5 до 16 лет - воспитанники художественных школ, школ искусств и изостудий. Юные таланты реализовали себя в трех номинациях: «Герой своего времени» - образ любого известного в истории Саратовской земли человека и созданных им творений и памятников, «Их славные имена и дела» - образы людей удивительных профессий и выдающихся достижений, «Те, кого мы любим» - образы родителей, родных, близких, друзей и просто хороших людей.- Можно констатировать, что конкурс выполнил свои цели и задачи, вдохновив талантливых детей славными делами, традициями и героическими действиями саратовцев из прошлого и настоящего, на проявление творчества через обращение к интеллектуальному наследию. Мы увидели в их работах, как богата Саратовская земля славными достижениями, традициями, талантами, увидели их любовь к родному городу и его жителям, - отметили в музее.В ходе вечера лучшие из юных художников получат дипломы и призы от профессионального жюри. Ребятам, их родителей и преподавателям будет подарен концерт в исполнении преподавателей и учащихся детских школ искусств Саратова.Работы юных художников можно будет увидеть с 6 декабря по 15 января каждый день кроме понедельника.Фото http://www.prov-telegraf.ru