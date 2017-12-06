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Жительница Энгельса нанесла смертельное ранение сожителю за потраченные деньги

Новости / ЧП
Жительница Энгельса нанесла смертельное ранение сожителю за потраченные деньги


В настоящее время злоумышленница арестована.

Преступление было совершено 1 декабря. По данным следствия, вечером того дня 38-летний житель Энгельса совместно со своей 25-летней сожительницей распивал спиртные напитки в ее квартире. При употреблении алкоголя между ними произошел конфликт из-за потраченных денег, предназначенных для приобретения подарка ко дню рождения мужчины.

В ходе ссоры хозяйка квартиры взяла кухонный нож и нанесла им не менее 7 ударов в область шеи своего сожителя, а также не менее 1 удара в область груди. Женщина сообщила о случившемся соседям, которые вызвали «скорую медицинскую помощь». С полученными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где через непродолжительное время скончался.

- В настоящее время злоумышленница задержана, ей предъявлено обвинение, - сообщили в следственном управлении региона. - Судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото http://www.vzsar.ru