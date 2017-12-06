Команда СГУ вышла в финал чемпионата мира по программированию
Полуфинальные соревнования студенческого командного чемпионата мира по программированию АСМ ICPC Северо-Восточного Европейского региона (NEERCТ) прошли в рамках Международной молодежной недели информатики и программирования в Санкт-Петербурге.
По информации министерства образования области, в этом году в соревновании приняли участие 274 команды из стран бывшего Советского Союза. Они выступали на 4 площадках: в Санкт-Петербурге, Барнауле, Алматы и Тбилиси. В Санкт-Петербурге состязались 128 команд. Результаты синхронно сводились в одну таблицу, которую видели все участники.
В соревнованиях приняли участие четыре команды Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. В их состав вошли студенты факультета компьютерных наук и информационных технологий, занимающиеся в центре олимпиадной подготовки программистов имени Н.Л. Андреевой СГУ. Лучший результат показала команда Saratov SU 2 (Иван Андросов, Адилбек Далабаев, Роман Глазов). Она награждена дипломом 2 степени и завоевала право участвовать в финале.
Команда Saratov SU 1 (Роман Киреев, Олег Смирнов, Алексей Рипинен) также награждена дипломом 2 степени, а команда Saratov SU 3 (Владимир Петров, Максим Мещеряков, Михаил Пикляев) – дипломом 3 степени.
Финал соревнований пройдет в апреле 2018 года в Пекине.
Фото https://www.rushmoreregion.com