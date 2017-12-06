6 декабря 2017 07:35 СРЕДА
Новости
18:00 | 05 декабря
МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
17:08 | 05 декабря
Эксперты JPMorgan Chase считают перспективной криптовалюту TKEYCOIN
16:11 | 05 декабря
Саратов начали украшать к новогодним праздникам
15:19 | 05 декабря
Юным художникам предложили нарисовать земляков
14:28 | 05 декабря
Жительница Энгельса нанесла смертельное ранение сожителю за потраченные деньги
13:33 | 05 декабря
Команда СГУ вышла в финал чемпионата мира по программированию
12:40 | 05 декабря
Врачи, инженеры и водители остаются самыми востребованными специалистами
11:48 | 05 декабря
Саратовские студенты сдали более 350 литров донорской крови
10:53 | 05 декабря
Из двух горящих домов на проспекте 50 лет Октября эвакуировали жильцов
10:06 | 05 декабря
В Саратове исполнят песни из фильмов Эльдара Рязанова
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Команда СГУ вышла в финал чемпионата мира по программированию

Новости
Команда СГУ вышла в финал чемпионата мира по программированию


Полуфинальные соревнования студенческого командного чемпионата мира по программированию АСМ ICPC Северо-Восточного Европейского региона (NEERCТ) прошли в рамках Международной молодежной недели информатики и программирования в Санкт-Петербурге.

По информации министерства образования области, в этом году в соревновании приняли участие 274 команды из стран бывшего Советского Союза. Они выступали на 4 площадках: в Санкт-Петербурге, Барнауле, Алматы и Тбилиси. В Санкт-Петербурге состязались 128 команд. Результаты синхронно сводились в одну таблицу, которую видели все участники.

В соревнованиях приняли участие четыре команды Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. В их состав вошли студенты факультета компьютерных наук и информационных технологий, занимающиеся в центре олимпиадной подготовки программистов имени Н.Л. Андреевой СГУ. Лучший результат показала команда Saratov SU 2 (Иван Андросов, Адилбек Далабаев, Роман Глазов). Она награждена дипломом 2 степени и завоевала право участвовать в финале.

Команда Saratov SU 1 (Роман Киреев, Олег Смирнов, Алексей Рипинен) также награждена дипломом 2 степени, а команда Saratov SU 3 (Владимир Петров, Максим Мещеряков, Михаил Пикляев) – дипломом 3 степени.

Финал соревнований пройдет в апреле 2018 года в Пекине.

Фото https://www.rushmoreregion.com