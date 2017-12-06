Врачи, инженеры и водители остаются самыми востребованными специалистами
Минзанятости области составило рейтинг самых востребованных профессий на рынке труда.
Как сообщает пресс-служба министерства, на начало декабря областной банк свободных рабочих мест и вакантных должностей насчитывал 23,6 тыс. единиц вакансий (в аналогичном периоде 2016 года – 24,8 тыс.). Из них вакансии по рабочим профессиям составляют 55%, вакансии инженерно-технических работников и служащих – 45%.
Наибольший интерес у работодателей вызывают электрогазосварщики, машинисты различной строительной техники, монтажники, плотники и столяры, маляры-штукатуры, строительные и дорожные рабочие, рабочие по благоустройству населенных пунктов.
На рынке труда требуются слесари различных специализаций, станочники широкого профиля, водители автомобилей, трактористы, повара, продавцы, кладовщики, кассиры, электрики, электромонтеры.
Остаются востребованными работники неквалифицированных профессий: сторожи и вахтеры, грузчики, дворники, уборщики производственных и служебных помещений, подсобные рабочие.
По вакансиям ИТР и служащих наибольший спрос на инженеров различного профиля (инженеров-проектировщиков, инженеров-конструкторов, инженеров-технологов), страховых и рекламных агентов, менеджеров (в основном в рекламе и торговле), бухгалтеров, врачей, медсестер и санитаров, лаборантов, преподавателей, воспитателей, техников, парикмахеров.
Менее востребованы работодателями профессии авиационный механик, артист, архитектор, библиотекарь, биолог, геолог, гальваник, гидротехник, медник, маркировщик, нарядчик, нормировщик, приборист, переводчик, хореограф, художник, статистик, фотограф, чертежник.
Средняя заработная плата по заявленным в службу занятости вакансиям составляет 17 тыс. рублей для вакансий ИТР и служащих и 14,5 тыс. рублей для вакансий по рабочим профессиям.
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