Врачи, инженеры и водители остаются самыми востребованными специалистами

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Как сообщает пресс-служба министерства, на начало декабря областной банк свободных рабочих мест и вакантных должностей насчитывал 23,6 тыс. единиц вакансий (в аналогичном периоде 2016 года – 24,8 тыс.). Из них вакансии по рабочим профессиям составляют 55%, вакансии инженерно-технических работников и служащих – 45%.Наибольший интерес у работодателей вызывают электрогазосварщики, машинисты различной строительной техники, монтажники, плотники и столяры, маляры-штукатуры, строительные и дорожные рабочие, рабочие по благоустройству населенных пунктов.На рынке труда требуются слесари различных специализаций, станочники широкого профиля, водители автомобилей, трактористы, повара, продавцы, кладовщики, кассиры, электрики, электромонтеры.Остаются востребованными работники неквалифицированных профессий: сторожи и вахтеры, грузчики, дворники, уборщики производственных и служебных помещений, подсобные рабочие.По вакансиям ИТР и служащих наибольший спрос на инженеров различного профиля (инженеров-проектировщиков, инженеров-конструкторов, инженеров-технологов), страховых и рекламных агентов, менеджеров (в основном в рекламе и торговле), бухгалтеров, врачей, медсестер и санитаров, лаборантов, преподавателей, воспитателей, техников, парикмахеров.Менее востребованы работодателями профессии авиационный механик, артист, архитектор, библиотекарь, биолог, геолог, гальваник, гидротехник, медник, маркировщик, нарядчик, нормировщик, приборист, переводчик, хореограф, художник, статистик, фотограф, чертежник.Средняя заработная плата по заявленным в службу занятости вакансиям составляет 17 тыс. рублей для вакансий ИТР и служащих и 14,5 тыс. рублей для вакансий по рабочим профессиям.Фото https://arena.press