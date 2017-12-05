Саратовские студенты сдали более 350 литров донорской крови
В области завершился ежегодный осенний студенческий донорский марафон «Подари каплю надежды».
По информации регионального минздрава, в рамках акции, которая длилась три месяца - с сентября по ноябрь, около 800 учащихся образовательных учреждений региона сдали 356 литров крови.
- Ребята, дарящие свою кровь, - это добровольцы, которые вносят уникальный вклад в здоровье и продолжительность жизни людей. Большое спасибо всем, принявшим участие в акции! Напоминаем, что донором крови и ее компонентов может быть каждый дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний, - рассказали в ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови».
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