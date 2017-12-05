Из двух горящих домов на проспекте 50 лет Октября эвакуировали жильцов
Один человек пострадал.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера около 4 часов вечера горела двухкомнатная квартира в шестнадцатиэтажке на ул. 50-лет Октября в Кировском районе. Площадь пожара составила 5 кв.м. Из дома было эвакуировано 30 человек, в том числе 1 ребенок. На тушение выезжали 5 единиц техники, 23 человека личного состава.
Сегодня около пяти часов утра снова произошел пожар на проспекте 50 лет Октября, только на территории Ленинского района. Горел двухэтажный дом. В результате пожара пострадала женщина 1941 года рождения. Из дома было эвакуировано 12 человек, в том числе 2 ребенка. На тушение выезжали 2 единицы техники, 10 человек личного состава.
Фото http://www.uralinform.ru