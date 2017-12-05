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В Саратове исполнят песни из фильмов Эльдара Рязанова

Новости / Культура
В Саратове исполнят песни из фильмов Эльдара Рязанова


7 декабря в большом актовом зале Дома работников искусств состоится заключительный тур фестиваля «Город кино».

По информации областного киновидеоцентра, в этом году фестиваль посвящен творчеству выдающегося российского режиссера и сценариста Эльдара Рязанова. Участники «Города кино» исполнят всенародно любимые песни из его фильмов.

- В течение всего дня большой актовый зал Саратовского областного Дома работников искусств будет наполнен музыкой и яркими выступлениями участников из 29 муниципальных районов области, - рассказали участники. - Всего на конкурс поступило 108 заявок. При этом самому юному участнику фестиваля-конкурса «Город кино-2017» - 8 лет, а самому старшему – 75 лет.

В числе основных критериев оценки выступлений - уровень исполнительского мастерства, зрелищность номера, сценическая культура, стилистика. Приветствуются творческий подход к исполнению, красочные и яркие выступления, использование видеоряда.

Фото https://pp.userapi.com