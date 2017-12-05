Из дома в Заводском районе изъято семь игровых комплектов
По факту незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело.
По информации СУ СКР по Саратовской области, с декабря 2016 года по декабрь 2017 года в помещении одного из жилых домов, расположенных на территории Заводского района, неустановленные лица организовали проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны.
В ходе осмотра места происшествия следователями изъяты 7 игровых комплектов с признаками игрового оборудования, предназначенного для проведения азартных игр.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, причастных к совершению указанного противоправного деяния. Назначена компьютерно-техническая судебная экспертиза. Кроме того, следователями устанавливается сумма полученного дохода от незаконной игорной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного управления.
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