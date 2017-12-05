Состоялся гала-концерт фестиваля «Огней так много золотых»

просмотров: 203

Перед началом выступлений зрители смогли ознакомиться с шедеврами декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Выставка изделий, созданных народными умельцами со всей области, развернулась в фойе театра. Там можно было увидеть разнообразие поделок из дерева, миниатюрные макеты храмов, сделанных вручную кукол, вышитые картины и иконы и многое другое. Для мастеров на все руки, которыми богаты все районы губернии, была учреждена отдельная номинация. Безоговорочную победу в ней одержал мастер декоративно-прикладного творчества из поселка Гремячий Лысогорского района Вячеслав Макаревич. За свой талант он был отмечен дипломом Гран-при и денежной премией.Церемония награждения венчала почти двухчасовой концерт, номера для которого подготовили лучшие из лучших коллективов и сольных исполнителей. Это был, действительно, парад. Выступления артистов, объединенных одним жанром, сменяли и дополняли друг друга, создавая общую законченную композицию. Стоит отметить, что в разных номинациях были отмечены сразу несколько лауреатов. Судя по обилию финалистов, членам жюри изрядно пришлось поломать голову, прежде чем определить победителя в том или ином виде народного творчества.Открывали гала-концерт фольклорные ансамбли. Все они уже именитые, отмечены званиями заслуженных и народных коллективов. В их числе ансамбль песни и танца «Зоренька» Балашовского района, ансамбль русской песни «Горница» Пугачевского района, народный хор «Сударушка» Энгельсского района.Артистов исконно русского жанра сменили инструментальные коллективы. В этом блоке вступили эстрадный оркестр «BrightLight» (г.Саратов), духовой оркестр «Золотые трубы» (г.Энгельс), вокальный ансамбль «Старлайт» (ДК «Россия»). Раскрыть всю красоту и мощь живой музыки помогали выступления бальных пар.Одной из самых многочисленных стала номинация «Народные танцы». В финальном концерте приняли участие девять коллективов. Зрителям представили славянские, ирландские, венгерские танцы, хореографические композиции народов Кавказа.Помимо танцоров и певцов, в концерте приняли участие представители оригинальных жанров. Одним из самых ярких стало выступление театра моды «Гармония» из Вольска, который погрузил зрителей в атмосферу древнего города Укек. В небольшом спектакле вольские артисты представили также зарождение главных городов области: Саратова, Энгельса, Балакова, Вольска, Хвалынска. В конце композиции через всю сцену было развернуто полотнище, изображающее главный символ губернии — мост Саратов — Энгельс.После концерта состоялась церемония награждения. Лучшим из лучших в своих номинациях губернатор Валерий Радаев вручил дипломы и денежные сертификаты. В десяти номинациях дипломов Гран-при удостоены 13 коллективов и исполнителей. Всего же, по информации министерства культуры области, дипломами лауреата отмечены 103 коллектива и участника, дипломами I степени - 139, дипломами II степени - 329 и дипломами III степени - 325 коллективов и отдельных исполнителей.Кроме того, специальных дипломов были отмечены районы, принимавшие активное участие в в Параде. Так, в номинации «Высокий уровень художественного исполнительства» победителями стали Балаковский, Балашовский и Пугачевский районы, в номинации «Лучший район по сохранению и развитию народного творчества» - Аркадакский, Вольский и Петровский районы. За творческое единение отмечен Екатериновский район, за масштабность и массовость — Энгельсский район, за популяризацию местного фольклора — Саратовский район.Приветствуя участников и гостей фестиваля, Валерий Радаев отметил, что на сцене выступили самые яркие, обладающие природным даром артисты, наследники легендарной Лидии Руслановой. Одной из главных задач региональной власти он назвал поддержку талантливой молодежи, развитие культуры в глубинке. Глава региона напомнил,что в области продолжается реализация программы поддержки сельских Домов культуры. Ежегодно на эти цели выделяется 40 млн рублей.- Успехи участников конкурса «Огней так много золотых» подтверждает, что эта поддержка работает, - подчеркнул Валерий Васильевич. - Раньше было принято считать, что культура финансируется по остаточному принципу. Сегодня мы ломаем этот подход.Автор Татьяна СергееваФото автора, пресс-службы губернатора