В Энгельсе объявили интернет-конкурс фоторабот
Администрация Энгельсского муниципального района с 1 декабря объявила интернет-конкурс фоторабот «В ожидании праздника. Новогодний Энгельс".
К участию приглашаются все жители и гости города, которые захотят запечатлеть время приготовления к самому ожидаемому празднику – Новому Году. В период с 1 по 20 декабря 2017 года все желающие могут присылать свои фотографии по электронной почте на адрес info@engels-city.ru.
Голосование будет проходить на сайте администрации Энгельсского муниципального района с 21 по 25 декабря.
27 декабря 2017 года будут названы имена победителей. За 1 место предусмотрена денежная премия в размере 5000 рублей. Участникам, занявшим 2 и 3 места, вручат памятные подарки.
С условиями проведения конкурса можно ознакомиться, перейдя по ссылке.