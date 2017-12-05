Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Саратовской области - на неэпидемическом уровне
За прошедшую неделю, с 27 ноября по 3 декабря т.г., области было зарегистрировано 11 478 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 8 438 случаев заболеваний среди детей.
В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом находится на неэпидемическом уровне.
В текущем году в области привито против гриппа 1 036 304 человека, в том числе 234 084 детей и 686 776 взрослых за счет средств федерального бюджета, за счет личных средств граждан и средств предприятий привито 115 444 чел. Охват вакцинацией против гриппа населения области составил 41,8%.