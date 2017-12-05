просмотров: 182

Как отметила министр социального развития Лариса Колязина, выступая на постоянно действующем совещании Губернатора области с руководителями органов исполнительной власти, реабилитация и социальная адаптация людей с ограниченными возможностями сегодня является одним из ключевых направлений работы ведомства.В настоящее время на территории Саратовской области проживают 17,6 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 6,9 тыс. детей-инвалидов.В регионе создана двухуровневая модель социального сопровождения семей с детьми-инвалидами. На первом уровне социальное обслуживание осуществляется в учреждениях, расположенных во всех муниципальных районах области: центрах социального обслуживания и социальной защиты населения, учреждениях по работе с семьей и детьми. Ежегодно социальными услугами учреждений по месту жительства охвачена каждая вторая семья с ребенком-инвалидом.Второй уровень – это стационарные и специализированные реабилитационные учреждения, которые работают по межтерриториальному принципу. Социальные услуги в них оказываются вне зависимости от места проживания граждан.В 2017 году в учреждениях всех типов прошли реабилитацию и получили весь спектр социальной, психологической, педагогической и медицинской помощи (в том числе на дому) более 8,9 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, отметила министр соцразвития.Наиболее востребованным учреждением для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья является областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Ежегодно более 3 тысяч детей получают в центре 15 видов реабилитационных услуг.