Новый год с экскурсиями в Португалии

просмотров: 183

Программа специально подготовлена для туристов из России: подобраны наиболее интересные достопримечательности, проводятся дегустации, на 31 декабря намечен Новогодний ужин. Гости могут по своему желанию выбрать один из двух предложенных ресторанов или отказаться от ужина с группой и провести время самостоятельно.Что входит в стоимость праздничной программы:- Авиабилеты на регулярные рейсы TAP Portugal: TP1231 Москва (DME) – Лиссабон (09:35 - 12:20), TP 1230 Лиссабон – Москва (DME) (22:50 – 07:20). Включен багаж 23 кг и ручная кладь.- Медицинская страховка.- Групповые трансферы из аэропорта в отель и обратно.- Транспортное и экскурсионное обслуживание.- Проживание в отелях 3* или 4* на выбор (завтраки включены). Ночь в Фатиме – мировом центре христианского паломничества – в SPA- отеле Steyler Fatima Hotel Congress 4*.- Три обеда и два ужина (по желанию).- Три дегустации: легендарных Беленских пирожных в Лиссабоне, вишневого ликера Жинжа в шоколадных стаканчиках в Обидуше, портвейна в винных погребах Порту.- Пешеходная прогулка по столице – отличная возможность увидеть главные достопримечательности за один день.- Поездка на экскурсионном автобусе в Синтру, старинный городок в живописных горах, где находится мистическая масонская усадьба Кинта да Регалейра, а также к самой западной точке континента, мысу Кабо да Рока, и знакомство с элитными курортами Кашкайш и Эшторил.- Прогулка по Коимбре, где с 1290 года работает старейший университет Европы, внесенный в 2013 году в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас там обучается около 23 тысяч студентов из разных стран.- Экскурсия по маршруту: Брага – Гимарайнш – Бом Жезуш.- Пешая прогулка по центру Порту, речной круиз (оплачивается на месте 15 евро), поездка в винные погреба Вилла Нова де Гайя на дегустацию портвейнов (стоимость вин ниже, чем в магазинах Дьюти Фри).- Визит в романтическую Авейру – Португальскую Венецию.- Вояж по старинным монастырям и крепостям: Томар – Баталия – Алкобаса – Назаре.- Целый день в провинции: Обидуш (город невест) – Парк Будд (прекрасное место для отдыха, медитации и загадывания желаний) – Мафра (великолепный монастырский ансамбль, построенный на «бразильское» золото) – Деревенька Жозе Франку (музей под открытым небом) – Эрисейра (ее пляжи отмечены «Голубым флагом ЕС»).- Обзорная экскурсия по Лиссабону и поездка к статуе Христа – копии знаменитого монумента в Рио-де-Жанейро.Дополнительно можно заказать ужин со спектаклем фаду, обед в бразильском ресторане, где подают отменное родизио из семи разновидностей мяса.Данные о туроператоре:Компания «Лузитана Сол» занимается разработкой и проведением туров для русскоязычных туристов с 2015 года. Для трансферов и поездок на экскурсии предоставляется транспорт компании. Все гиды отлично владеют русским языком. К длительным каникулам на Новый год туроператор ежегодно обновляет программу, учитывая пожелания туристов.Новости и полезная для поездок информация размещается на официальном сайте компании. Заказать тур в Португалию можно непосредственно через безопасный сервис на сайте или в офисах:Lusitana Sol.lda: Portugal, 1000-028 Lisboa, Calcada de Arroios 66a.Многоканальный телефон: +351 (21) 319 61 40.e-mail: admin@LusitanaSol.comООО «Лузитана Сол»: Москва, ул. Скаковая, дом 17, стр. 2, офис 2812.Бесплатный звонок по России: 8 (800) 333-99-07 (с 09:00 до 21:00).