В областном театре оперетты - "Вечера на хуторе близ Диканьки"

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«Вечера на хуторе близ Диканьки» («Ночь перед Рождеством») Бориса Лагоды и Андрея Зубрича – первая в истории современного российского музыкального театра интерпретация гоголевской повести в жанре мюзикла.Музыка композитора Андрея Зубрича, написанная в стиле этно-фолк-рок, изобилует прекрасными мелодиями. Музыкальная часть «Вечеров …» сложна тем, что она исполняется бродвейским приемом Double Tracking – то есть синхронным звучанием минусовой цифровой фонограммы в авторской аранжировке и живого оркестра. Этот прием позволяет максимально объемно выстраивать звуковой баланс и усиливает впечатление от музыки, но требует от исполнителей – солистов, дирижера, артистов оркестра – особых навыков.Количество персонажей, декорации, костюмы потребовали от художников, осветителей, декораторов, технических служб театра серьезной оснащенности. И театр с радостью окунулся в стихию интереснейшей работы.Режиссер и драматург Борис Лагода почти тридцать лет работает в театре: поставил более 120 спектаклей (драмы, оперы, оперетты, мюзиклы, балеты), играл на театральной сцене, снимался в кино. В 2007 году был главным режиссером Саратовского театра оперетты. В настоящее время – режиссер академического театра драмы им. В. Савина (г. Сыктывкар).Первая постановка мюзикла состоялась в 2009 году в театре оперетты Урала, затем спектакль был поставлен в Северском музыкальном театре. А теперь, благодаря участию Саратовского театра оперетты в федеральном проекте «Поддержка творческой деятельности театров малых городов», его увидят зрители Саратовской области.– Наш спектакль предназначен для семейного просмотра, – рассказывает автор и режиссер Борис Лагода, – он адресован абсолютно разным зрителям: и молодежи, и старшему, и среднему поколению. Как показала практика, этот мюзикл находит отклик у всех. А спектакли последних 15-20 лет – в основном создаются для семейного просмотра. «Вечера на хуторе…» – это материал развлекательный. Здесь нет глубокой философии, наводящей на серьезные размышления. Этот проект был создан для того, чтобы люди могли прийти семьей, с детьми, бабушками-дедушками, друзьями – сесть в зал и получить одинаковое удовольствие от спектакля. Мюзикл – это универсальный жанр, поэтому и наш спектакль сделан без отдельного посыла к определенной категории зрителей. Музыка красивая, запоминающаяся. Современное звучание понятно и близко молодежи, а мелодика настолько проста и доступна, что не оставит равнодушными и старших зрителей.Премьерные показы спектакля пройдут 2, 3 и 8 декабря.