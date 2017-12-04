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Житель Красноармейского района обвиняется в убийстве приятельницы

Новости
Житель Красноармейского района обвиняется в убийстве приятельницы

Новоузенский межрайонный следственный отдел СУ СК по Саратовской области в отношении 19-летнего жителя Красноармейского района Саратовской области возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.

По данным следствия, в ночь с 29 на 30 ноября 2017 года молодой человек, находясь в городе Новоузенске, пришел в гости к своей 35-летней знакомой по мету ее жительства. В процессе общения между ними произошел конфликт, причиной которого стали угрозы женщины о написании в отношении него в правоохранительные органы заявления о якобы имевших место противоправных действиях в отношении нее, которых в действительности он не совершал. В ходе ссоры мужчина задушил потерпевшую фрагментом застежки-молнии.

В настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.