Саратовская область лидирует в развитии мелиорации сельхозземель

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Заместитель Председателя Правительства Саратовской области Алексей Стрельников, министр сельского хозяйства региона Татьяна Кравцева, врио директора Саратовмелиоводхоза Юрий Заигралов, руководство района и сельхозпредприятий представили восстановленные или построенные с нуля объекты оросительной системы.Саратовские производители показали, как на практике идет реализация инвестиционного проекта по закладке интенсивного сада на площади 50 га на шпалерной основе с использованием капельного орошения; сушильный комплекс мощностью 800 тонн; земельные участки, для орошения которых уже планируется реконструкция насосных станций, водозаборных сооружений, заливка фундаментов под насосные агрегаты, строительство напорных линий и монтаж дождевальных машин.«В Саратовской области самое большое количество земли, которое стало орошаться в этом году – 14, 5 тыс. гектаров, - отметил Валерий Жуков. – Тем производителям, которые включились в программу «Развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 гг.» государство компенсировало до 45% затрат. Обещали до 40%. Так что государство свои обязательства выполнило полностью. Производители получили даже больше, чем ожидали».В конце визита состоялось совещание, которое провел заместитель председателя Правительства области Алексей Стрельников. Представители федерального центра, областных структур и руководители сельхозпредприятий подвели итоги работы мелиоративного комплекса Саратовской области в 2017 году и определили задачи на следующий год.По окончанию мероприятия, которое носило форму прямого открытого диалога, Алексей Стрельников обратил внимание собравшихся на то, что программа будет продолжена в тех же объемах и на тех же условиях. Снижения размеров финансовой компенсации затрат или ужесточения требований к участникам программы не будет.