Зрители очередного выпуска телепроекта «Синяя птица» увидели сразу троих саратовцев
Вчера на канале «Россия 1» в эфир вышел четвертый выпуск нового сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» (телепроект медиахолдинга ВГТРК). Участие в нем приняли сразу три представителя Саратовской области.
В основной конкурсной программе под 28 номером на телевизионную сцену федерального канала вышли 11-летний Кирилл Малямин (г. Энгельс, Музыкально-эстетический лицей имени А.Г. Шнитке) и 13-летний Александр Кагиян (г. Саратов, Детская школа искусств №11). В составе трио они выступили вместе с представителем Калининградской области Дмитрием Лапотько. В необычной аранжировке на домре под аккомпанемент симфонического оркестра они исполнили известную мелодию Эдуарда Артемьева из легендарной ленты отечественного кинематографа «Родня». Название музыкального произведения «Полет на дельтоплане» на съемочной площадке было впервые визуализировано с помощью радиоуправляемой модели дельтоплана.
- Этот номер с участниками из разных городов был подготовлен специально для выступления на конкурсе «Синяя птица», - рассказала региональный продюсер проекта, представитель филиала ВГТРК ГТРК «Саратов» Анна Савина. – Для этого была проделана огромная закадровая работа, которая позволила объединить в ансамбль ребят, которые привыкли выступать сольно. А искомое исполнение этой мелодии на таком инструменте, как мандолина, переложить на домру и далее, синхронизировать трио с симфоническим оркестром! Отмечу, что создание подобных творческих коллективов стало отличительной особенностью третьего сезона конкурса «Синяя птица». Это новшество позволяет сейчас, с одной стороны, раскрывать многогранность талантов, а с другой, знакомить зрителей с бОльшим количеством одаренных детей. Кроме того, приятно было услышать от членов жюри, что номер с участием наших ребят не только «стильный и красивый», но и главное, запомнился им «великолепным звуком и совершенным ансамблем»! Это значит, что все было на высочайшем уровне, и техника исполнения, и сыгранность всех музыкантов, и зрелищность номера в целом!
Также зрители программы вновь увидели одну из победительниц предыдущего сезона проекта Екатерину Филимонову. Юная барабанщица из Саратовской области вышла на сцену уже в качестве аккомпаниатора для пианистки из Челябинска Алисы Рогулиной. Поддержка выпускницы проекта помогла новой участнице получить от членов жюри дополнительную «путевку» в финал.
Чтобы увидеть в числе финалистов третьего сезона конкурса «Синяя птица» Карилла Малямина и Александра Кагияна, необходимо проголосовать на официальном сайте проекта PTICA.TV Зрительские голоса принимаются в течение недели до 9 декабря включительно, но не более 5 раз с одного IP-адреса. Либо при помощи смс-сообщений. В этом случае проголосовать за номер с участием представителей Саратовской области можно, отправив сообщение с текстом «28» (это порядковый номер участников) на короткий номер 1075. Результаты зрительского онлайн и смс-голосования суммируются. Итоги будут озвучены в воскресенье, 10 декабря, в пятом выпуске программы. Подробности и правила голосования - http://ptica.tv/votes, сообщает пресс-служба ГТРК "Саратов".