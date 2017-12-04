Вячеслав Моше Кантор назвал теракт в мечети в Египте ударом по самим принципам человечности
Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), назвал «варварской атакой» и нападением на всех верующих людей вне зависимости от конфессии страшный теракт в мечети на Синайском полуострове. В результате нападения на мечеть Эр-Рауда вблизи города Эль-Ариш погибло более 300 человек.
«Это жестокий и циничный удар по основополагающим принципам человечности и нравственности, - заявил Вячеслав Моше Кантор. – Мы самым решительным образом осуждаем атаку и выражаем наши соболезнования семьям погибших, Президенту Абделю Фаттаху ас-Сиси и египетскому народу, молимся о выздоровлении раненых».
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.