Мировая тенденция: страны движутся в направлении отказа от наличных расчетов
Во всем мире переход к расчетам в безналичной форме становится все более активным и естественным процессом. Безналичные платежи не только удовлетворяют запросы потребителей на удобство и безопасность расчетов, но и позволяют экономике существенно снижать издержки на обслуживание банкнот.
По данным британской исследовательской компании Retail Banking Research, количество безналичных платежей в мире существенно выросло: с 2011 по 2015 год – на 52%. Безналичный расчет становится среди населения большинства стран все более востребованным и популярным. Не осталась в стороне и Россия: сегодня на одного трудоспособного гражданина в РФ приходится почти по три карты. Лишь за счет перехода определенной части платежей в безналичную зону позволило России с 2011 по 2015 год получить дополнительно почти $26 млрд. Это вполне соответствует заявлению главного операционного директора компании Masterсard Тима Мерфи, что темпы экономики значительно растут в тех странах, где электронные платежи являются преимущественными.
В России за последние 7 лет доля онлайн-покупателей, оплачивающих товар наличными, снизилась с 70 до 46%. Эти данные приводит исследование РБК «Российский рынок интернет-торговли: товары 2016». Очень скоро даже самые небольшие транзакции станут электронными, уверены эксперты. В РФ 29% населения относятся к поколению миллениалов, людей, родившихся после 1981 года. Как говорится в исследовании международной консалтинговой компании ATKearney, именно эта часть потребителей оказывает влияние на развитие системы безналичных расчетов и формирование cashless society («безналичное общество»). Миллениалы умеют считать деньги, для них важны удобство и скорость услуг, а также соотношение цены и качества.
В мире идет активное развитие новейших технологий в сфере платежей. Крупнейшие платежные системы активно инвестируют в эту сферу, огромное внимание уделяя развитию интеллектуальных продуктов для «умных городов». Самое ближайшее будущее – использование технологий платежей на основе биометрических данных: отпечатка пальца, сканирования радужной оболочки глаза или лица. Очень скоро, считает Дмитрий Круглов, ИТ-директор «Яндекс.Денег», к бесконтактным и мобильным платежам присоединятся браузеры, в системе которых операционная система будет автоматически сканировать нужные данные и самостоятельно вводить их в нужных полях платежных форм.
Источник: http://rbcplus.tilda.ws/page1905509.html