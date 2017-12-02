2 декабря 2017 01:06 СУББОТА
Новости
16:59 | 01 декабря
Водителей предупреждают о тумане и гололеде
16:03 | 01 декабря
Дорожные полицейские остановили более 450 тонированных автомобилей
15:05 | 01 декабря
Солнечные электростанции области начали отпуск электроэнергии в сеть
14:10 | 01 декабря
В Саратове отметят День неизвестного солдата
13:19 | 01 декабря
ТЮЗ Киселева завершает работу над постановкой "Двенадцати стульев"
12:30 | 01 декабря
Ночные воры вынесли из магазина имущество почти на 24 тысячи рублей
11:39 | 01 декабря
В ТЦ "Оранжевый" пройдет профилактическая акция "Стоп ВИЧ!"
10:48 | 01 декабря
В Центральной городской библиотеке прозвучит "Осенняя рапсодия"
09:56 | 01 декабря
Саратов присоединился к акции "Пристегнись, Россия!"
09:00 | 01 декабря
Бывший сотрудник таможни выплатит штраф за приобретение и хранение наркотиков
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Водителей предупреждают о тумане и гололеде

Новости
Водителей предупреждают о тумане и гололеде


Автомобилистов призывают особенно внимательно соблюдать правила вождения в сложных погодных условиях.

По данным Саратовского Гидрометцентра, в выходные дни прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами будут наблюдаться небольшие и умеренные осадки (снег, мокрый снег, морось), слабый туман, изморозь, гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, местами порывы 15-17 м/с.

МЧС рекомендует водителям при гололедице "переобуть" автомобиль в соответствии с сезоном, выбирать скорость движения, обеспечивающую безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках,при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, а также во избежание заноса не делать резких маневров.

Автолюбителей также просят перед поездкой ознакомиться с прогнозом погоды и в случае проявления гололедицы особенно внимательно соблюдать правила вождения в сложных погодных условиях. Неопытным водителям советуют без необходимости не садиться за руль.

Фото http://gkh64.ru