Водителей предупреждают о тумане и гололеде

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По данным Саратовского Гидрометцентра, в выходные дни прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами будут наблюдаться небольшие и умеренные осадки (снег, мокрый снег, морось), слабый туман, изморозь, гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, местами порывы 15-17 м/с.МЧС рекомендует водителям при гололедице "переобуть" автомобиль в соответствии с сезоном, выбирать скорость движения, обеспечивающую безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках,при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, а также во избежание заноса не делать резких маневров.Автолюбителей также просят перед поездкой ознакомиться с прогнозом погоды и в случае проявления гололедицы особенно внимательно соблюдать правила вождения в сложных погодных условиях. Неопытным водителям советуют без необходимости не садиться за руль.Фото http://gkh64.ru