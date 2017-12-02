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Дорожные полицейские остановили более 450 тонированных автомобилей

Новости
Дорожные полицейские остановили более 450 тонированных автомобилей


Госавтоинспекция Саратова подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия "Тонировка", которое проводилось с 23 по 29 ноября на территории города.

За время проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД осмотрено свыше 500 транспортных средств на соответствие требованиям ГОСТ, выявлено 453 нарушения. При этом все водители сняли затемняющую пленку со стекол на месте.

Всем нарушителям инспекторы ГИБДД выдали требования о прекращении противоправных действий. 10 нарушителей привлечены к административной ответственности, двум из них суд вынес решение о назначении административного ареста на срок 1-3 суток. Восемь нарушителей заплатили штраф от 800-1000 рублей.

Фото https://static.mvd.ru