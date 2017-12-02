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Солнечные электростанции области начали отпуск электроэнергии в сеть

Новости
Солнечные электростанции области начали отпуск электроэнергии в сеть


Сегодня Пугачевская и Орлов-Гайская СЭС получили право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке.

Как пояснили в министерстве промышленности и энергетики области, это означает, что все регламентные мероприятия были завершены в срок, и солнечные электростанции, построенные в Саратовской области в 2017 году, начали плановый отпуск электроэнергии в сеть.

Напомним, в сентябре текущего года в регионе состоялся пуск Пугачевской СЭС мощностью 15 МВт. В ноябре в Ершовском районе была введена в эксплуатацию вторая сетевая солнечная электростанция – Орлов-Гайская СЭС мощностью 5 МВт.

На 2018 год запланировано строительство второй очереди Орлов-Гайской СЭС мощностью 10 МВт, а также Новоузенской СЭС мощностью 15 МВт. Таким образом, суммарная мощность всех солнечных электростанций в регионе составит 45 МВт, а совокупный объем инвестиций в реализацию проектов превысит 5 млрд. рублей.

Фото http://www.rsppenergy.ru