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В Саратове отметят День неизвестного солдата

Новости
В Саратове отметят День неизвестного солдата


Памятные мероприятия пройдут в воскресенье, 3 декабря.

Как сообщает пресс-служба комитета общественных связей и национальной политики области, в этот день в 9.00 на Воскресенском кладбище состоится церемония возложения цветов к мемориалу "Братская могила", а в 11.00 в Музее боевой и трудовой славы состоится Урок мужества для учеников средних школ города Саратова. Для них также будет организована историко-патриотическая викторина, посвященная событиям Сталинградской битвы.

В Уроке мужества примут участие члены Общественной палаты Саратовской области, ветераны Великой Отечественной войны, представители поисковых отрядов области.

В комитете напомнили, что дата новой памятной даты выбрана не случайно, поскольку именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у Кремлевской стены, где установлен Пост №1 Почетного караула.

Главным воинским захоронением Саратовской области является Братская могила на Воскресенском кладбище. Здесь похоронены останки более 8 тысяч солдат и офицеров, погибших в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., а также умерших в саратовских госпиталях и на пути к ним.

Фото https://img-fotki.yandex.ru