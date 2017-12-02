В Саратове отметят День неизвестного солдата
Памятные мероприятия пройдут в воскресенье, 3 декабря.
Как сообщает пресс-служба комитета общественных связей и национальной политики области, в этот день в 9.00 на Воскресенском кладбище состоится церемония возложения цветов к мемориалу "Братская могила", а в 11.00 в Музее боевой и трудовой славы состоится Урок мужества для учеников средних школ города Саратова. Для них также будет организована историко-патриотическая викторина, посвященная событиям Сталинградской битвы.
В Уроке мужества примут участие члены Общественной палаты Саратовской области, ветераны Великой Отечественной войны, представители поисковых отрядов области.
В комитете напомнили, что дата новой памятной даты выбрана не случайно, поскольку именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у Кремлевской стены, где установлен Пост №1 Почетного караула.
Главным воинским захоронением Саратовской области является Братская могила на Воскресенском кладбище. Здесь похоронены останки более 8 тысяч солдат и офицеров, погибших в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., а также умерших в саратовских госпиталях и на пути к ним.
Фото https://img-fotki.yandex.ru