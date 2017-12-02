В Саратове отметят День неизвестного солдата

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Как сообщает пресс-служба комитета общественных связей и национальной политики области, в этот день в 9.00 на Воскресенском кладбище состоится церемония возложения цветов к мемориалу "Братская могила", а в 11.00 в Музее боевой и трудовой славы состоится Урок мужества для учеников средних школ города Саратова. Для них также будет организована историко-патриотическая викторина, посвященная событиям Сталинградской битвы.В Уроке мужества примут участие члены Общественной палаты Саратовской области, ветераны Великой Отечественной войны, представители поисковых отрядов области.В комитете напомнили, что дата новой памятной даты выбрана не случайно, поскольку именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у Кремлевской стены, где установлен Пост №1 Почетного караула.Главным воинским захоронением Саратовской области является Братская могила на Воскресенском кладбище. Здесь похоронены останки более 8 тысяч солдат и офицеров, погибших в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., а также умерших в саратовских госпиталях и на пути к ним.Фото https://img-fotki.yandex.ru