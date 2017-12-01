ТЮЗ Киселева завершает работу над постановкой "Двенадцати стульев"

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Саратовский ТЮЗ им. Ю.П. Киселева представит зрителям новую постановку главного режиссера театра Алексея Логачева на Большой сцене по культовому роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев". Как рассказали в театре, над премьерой работают также приглашенные специалисты из Москвы — художник Мария Утробина, уже знакомая зрителям по детскому спектаклю "Последний папа", и художник по свету Тарас Михалевский, для которого это будет уже третий опыт сотрудничества с ТЮЗом Киселева (в прошлом сезоне он работал над "Последним папой" и "Майской ночью").В театре отметили, что спектакль Алексея Логачева — это первый опыт воплощения романа "Двенадцать стульев" на саратовской сцене. Режиссер сам написал сценическую композицию на основе романа. Спектакль Саратовского ТЮЗа — попытка показать культовое произведение в процессе его создания, как авантюрный эксперимент двух молодых авторов, затеянный из чистого литературного азарта. Эксперимент, итог которого ещё не определен, как не известен в начале пути финал затеянного Великим Комбинатором предприятия по поиску спрятанных в стуле драгоценностей.В спектакле занято больше 35 артистов, практически вся труппа Саратовского ТЮЗа. На постановку спектакля театру выделен грант Министерства культуры Российской Федерации по программе поддержки молодой режиссуры в 2017 году.