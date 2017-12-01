Ночные воры вынесли из магазина имущество почти на 24 тысячи рублей
В настоящее время предполагаемые злоумышленники задержаны.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, инцидент произошел 13 ноября в одном из сетевых магазинов города. По словам директора супермаркета, ночью, отжав дверь, неизвестные проникли внутрь магазина и похитили имущество на общую сумму 23 804, 60 руб.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
- Как было установлено в результате проведенных мероприятий, к преступлению могут быть причастны трое саратовцев, которые в данный момент находятся под стражей, - сообщили в пресс-службе. Подозреваемые дали признательные показания, мера пресечения для них осталась прежней.
Фото http://volgograd-today.ru