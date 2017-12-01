В ТЦ "Оранжевый" пройдет профилактическая акция "Стоп ВИЧ!"
Мероприятие, приурочено к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается сегодня.
По информации регионального минздрава, ходе акции каждый желающий сможет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Кроме того, медицинские специалисты расскажут посетителям торгового центра о способах профилактики заболевания.
Начало - в 13:00.
Всемирный день борьбы со СПИДом учрежден Всемирной организацией здравоохранения с целью повышения осведомленности о распространении ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания.
Фото https://www.gorodberezniki.ru