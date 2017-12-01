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В ТЦ "Оранжевый" пройдет профилактическая акция "Стоп ВИЧ!"

Новости / Здоровье
В ТЦ "Оранжевый" пройдет профилактическая акция "Стоп ВИЧ!"


Мероприятие, приурочено к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается сегодня.

По информации регионального минздрава, ходе акции каждый желающий сможет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Кроме того, медицинские специалисты расскажут посетителям торгового центра о способах профилактики заболевания.

Начало - в 13:00.

Всемирный день борьбы со СПИДом учрежден Всемирной организацией здравоохранения с целью повышения осведомленности о распространении ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания.

Фото https://www.gorodberezniki.ru