В Центральной городской библиотеке прозвучит "Осенняя рапсодия"
Концерт состоится 3 декабря в 15.00 в литературно-музыкальной гостиной.
Как рассказали в библиотеке, в программе заявлено выступление творческого коллектива Саратовского областного дома работников искусств - вокально-оперной студии "Октава" (художественный руководитель - заслуженный работник культуры РФ Ольга Сычева).
- Вокально-оперная студия "Октава" – один из старейших вокальных коллективов города Саратова, - сообщают организаторы. - В репертуаре - около двух десятков программ. В центре внимания студийцев - произведения русских и зарубежных классиков, сочинения советских композиторов, романсы, народные песни.
В уникальном творческом коллективе представлены все виды голосов: лирико-колоратурное сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон, что позволяет вносить в программу оперные и камерные ансамбли.
Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие.