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Саратов присоединился к акции "Пристегнись, Россия!"

Новости
Саратов присоединился к акции "Пристегнись, Россия!"


Ее цель - снижение тяжести последствий от ДТП.

Согласно статистике, только 50% водителей всегда ездят пристегнутыми. Ремни на заднем сидении используют лишь 17% жителей страны. Вместе с тем, согласно другим исследованиям, применение ремней безопасности снижает риск гибели водителей и пассажиров на 50%. Такие данные приводит ГИБДД Саратова.

В нашем городе с начала года произошло свыше 500 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали водители и пассажиры, из них 35 фактов с участием детей-пассажиров, в 13 случаях дети были не пристегнуты.

Вчера дорожные полицейские совместно со студентами технического университета и профессионально-педагогического колледжа организовали и провели на оживленном перекрестке акцию "Пристегнись, Россия!". Ребята подготовили плакаты с надписью "Не разрывай линию жизни" и "Шанс на спасение – пристегнись".

В ходе акции автоинспекторы останавливали проезжавшие мимо автомобили, а инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения и ребята разъясняли водителям и пассажирам разных возрастных категорий о необходимости пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле, независимо на каком сиденье, на переднем, или на заднем сидит пассажир, о необходимости использования детских удерживающих устройств для детей. Всем участникам раздавали памятки, тематические подарки с надписью "Пристегнись!" и наклейки на автомобиль "Я соблюдаю ПДД!".

Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого нужно сделать фотографии или "селфи" в автомобиле с использованием ремней безопасности или детских удерживающих устройств и под девизом – "Я пристегнулся, пристегнись и ты!", разместить их на своих страницах в социальных сетях в Интернете с хэштегом #пристегнисьроссия.