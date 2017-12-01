Бывший сотрудник таможни выплатит штраф за приобретение и хранение наркотиков
Вынесен обвинительный приговор бывшему главному государственному таможенному инспектору отдела таможенных платежей Саратовской таможни Андрею Кузнецову.
Следствием и судом установлено, что днем 15 июня осужденный, находясь рядом с административным зданием Саратовской таможни на улице Артиллерийской, приобрел у знакомых наркотическое вещество - каннабис (марихуана) массой 12,9 граммов. Сообщается, что зелья таможенник собирался использовать для личного употребления.
Кировским районным судом города Саратов Андрею Кузнецову назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.
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