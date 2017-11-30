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Услуги ПФР получаили высокую оценку у саратовцев

Новости
Услуги ПФР получаили высокую оценку у саратовцев

Саратовцы стабильно высоко оценивают качество услуг Пенсионного фонда России. Об этом свидетельствует статистика публичной системы «Ваш контроль».

За 10 месяцев 2017 года более 5 тысяч жителей области дали оценку работе сотрудников территориальных органов Отделения Пенсионного фонда по пяти ключевым услугам. При этом оценивались такие факторы как время предоставления услуги и время ожидания в очереди, комфортность помещения, вежливость и компетентность сотрудников, доступность информации о государственной услуге.

Самой востребованной госуслугой является установление страховой, накопительной пенсий и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. За назначением пенсий с января по ноябрь этого года обратились 39254 застрахованных лиц, причем 70,3% из них подали заявления в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или через Единый портал государственных услуг. Оценили эту услугу 3752 человека или каждый десятый заявитель, свидетельствует статистика сайта «Ваш контроль», на который поступает сводная информация об оценке качества госуслуг.

Выдача сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжение средствами (частью) средств МСК, вторые по популярности услуги, которые оценили 896 заявителей.

Качество госуслуг ПФР жители области в среднем оценили на 4,91 балла по 5-балльной шкале. Таким образом, доля оценок «хорошо» и «отлично», которая показывает уровень удовлетворенности качеством госуслуг, составила 98,5%, что превышает целевой показатель, установленный Указом Президента.