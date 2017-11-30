Студенты Энгельсского медицинского колледжа примут участие в региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы»
В Энгельсском медицинском колледже состоялись отборочные соревнования в рамках чемпионата «Молодые профессионалы» с элементами стандартов World Skills среди студентов 4 курса специальности «Сестринское дело».
«Учащиеся выполнили практическое занятие по осуществлению доказательного ухода в условиях медицинской организации (хосписа). Эксперты, среди которых были главные медсестры, оценивали умения студентов определять состояние пациента, планировать свою деятельность, их коммуникативные навыки, а также соблюдение этики и правовых вопросов, безопасности и эргономики, качество выполнения манипуляций. Жюри дали высокую оценку мероприятию, отметили его актуальность для организации практической подготовки студентов и деятельности сестринского персонала в лечебных учреждениях», - рассказали организаторы соревнования.
Победителями состязания стали студентки Алия Рахметова, Светлана Красильникова, Кристина Смышляева. Они представят Энгельсский медицинский колледж на региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы», который состоится в Саратове, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения области.