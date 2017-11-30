Саратовский театр кукол стал участником проекта «Театры – детям»

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Также в Саратовской области в проект вошли Академический театр юного зрителя имени Ю. П. Киселева, Областная филармония имени А. Шнитке, Детское театрально-концертное учреждение. По всей России программа «Театр – детям» объединяет 198 детских театров и театров кукол. Из федерального бюджета на ее реализацию будет выделяться 300 млн рублей каждый год (проект рассчитан на три года).Средства, выделенные на данный проект, позволят театру приобрести новое осветительное, звуковое и видеооборудование. А это, в свою очередь, даст возможность ставить спектакли качественно нового уровня, расширить возможности сцены, дополнить уникальное пространство одного из старейших театров кукол России, вдохнув новую жизнь в декорации и внешний антураж, столь важный в театре.Перспективы реализации проекта «Театры – детям» также стали одним из главных вопросов повестки заседания Саратовского отделения Союза театральных деятелей РФ, которое состоялось 27 ноября. Председатель Саратовского отделения Союза, народная артистка России Римма Белякова и ее коллеги выразили желание оказать поддержку в проведении просветительской работы, направленной на информирование населения о проекте и популяризацию театрального искусства для детей в регионе.Руководители театров выразили надежду, что проект будет развиваться в последующие годы, и это позволит осуществить поэтапную модернизацию театров.