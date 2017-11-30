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Саратовский театр кукол стал участником проекта «Театры – детям»

Новости / Культура
Саратовский театр кукол стал участником проекта «Театры – детям»

Осенью 2017 года стало известно, что Саратовский театр кукол «Теремок» получит в рамках проекта 2,6 миллиона рублей на обновление материально-технической базы: осветительной, звуковой аппаратуры, средств создания спецэффектов.

Также в Саратовской области в проект вошли Академический театр юного зрителя имени Ю. П. Киселева, Областная филармония имени А. Шнитке, Детское театрально-концертное учреждение. По всей России программа «Театр – детям» объединяет 198 детских театров и театров кукол. Из федерального бюджета на ее реализацию будет выделяться 300 млн рублей каждый год (проект рассчитан на три года).

Средства, выделенные на данный проект, позволят театру приобрести новое осветительное, звуковое и видеооборудование. А это, в свою очередь, даст возможность ставить спектакли качественно нового уровня, расширить возможности сцены, дополнить уникальное пространство одного из старейших театров кукол России, вдохнув новую жизнь в декорации и внешний антураж, столь важный в театре.

Перспективы реализации проекта «Театры – детям» также стали одним из главных вопросов повестки заседания Саратовского отделения Союза театральных деятелей РФ, которое состоялось 27 ноября. Председатель Саратовского отделения Союза, народная артистка России Римма Белякова и ее коллеги выразили желание оказать поддержку в проведении просветительской работы, направленной на информирование населения о проекте и популяризацию театрального искусства для детей в регионе.

Руководители театров выразили надежду, что проект будет развиваться в последующие годы, и это позволит осуществить поэтапную модернизацию театров.