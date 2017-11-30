Областной киновидеоцентр приглашает жителей Озинок на семейные киносеансы
1 декабря областной киновидеоцентр организует выездные киносеансы в Районном Доме культуры р.п. Озинки (ул. Ленина, 22).
В 12.30 состоится показ полнометражного российского мультфильма «Снежная Королева 3. Огонь и лед» (6+) – новинки областного киновидеоцентра. Кинолента подходит для семейного просмотра и порадует юных и взрослых зрителей красочными кадрами, динамичным сюжетом и предновогодней атмосферой волшебства.
В 15.00 зрителям Дома культуры покажут «Время первых» - отечественную киноленту, вышедшую на большие экраны в начале 2017 года. Главного героя фильма – космонавта Алексея Леонова сыграл уроженец Саратовской области, знаменитый актер Евгений Миронов. Он же выступил одним из продюсеров ленты.
Кинопоказы в Районном Доме культуры пройдут при поддержке Управления культуры и кино администрации Озинского муниципального района.