Константин Бабкин: демократия в России должна быть реальной, а не эфемерной

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Во время этого мероприятия стало известно о том, что почетный пост Председателя Федерального Совета вновь займет Константин Бабкин. Ранее трудившийся в АП РФ Алексей Лапушкин будет секретарем.Взяв слово, Константин Бабкин заявил, что «Партия Дела» борется за то, чтобы в Российской Федерации была сильная и максимально эффективная власть. Выборы должны выступать в качестве реального инструмента для ее смены. В настоящее время демократия в разных уголках РФ искусственно подавляется, чего быть не должно.Стоит добавить, что во время съезда состоялось утверждение экономической программы «Партии Дела», направленной на развитие РФ через внутренний рынок страны. Разработка документа велась под руководством Константина Бабкина.