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Солисты Мариинского театра станцуют в балете «Лебединое озеро»

Новости / Культура
Солисты Мариинского театра станцуют в балете «Лебединое озеро»

1 декабря, в рамках проекта «Звезды мирового балета в Саратове», будет показан балет П. Чайковского «Лебединое озеро».

В главных партиях выступят ведущая солистка и премьер балета Мариинского театра Анастасия Колегова и Тимур Аскеров. -Эту балетную пару также можно будет увидеть на Гала-концерте 3 декабря.

Анастасия КОЛЕГОВА

В партии Одетты-Одиллии

• Лауреат Международных балетных конкурсов в Риети (Италия, 2000) и Варне (Болгария, 2002)

• Обладательница диплома и специального приза Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского на конкурсе молодых артистов балета «Арабеск» за лучшее исполнение номера на музыку П. Чайковского (Пермь, 2002)

Родилась в Челябинске. Окончила Академию Русского балета им. А.Я. Вагановой в 2000 году. С 2000 года выступала в составе различных балетных трупп: Санкт-Петербургского театра балета Константина Тачкина, Литовского национального театра оперы и балета (г. Вильнюс), Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана, Мариинского театра. В труппе Мариинского театра с 2006 года. Сейчас в репертуаре Анастасии ведущие партии в классических и современных постановках. С труппой Мариинского театра гастролировала в Германии, Великобритании, Голландии, Швейцарии, Бельгии, Китае, Финляндии, Японии, Австралии. 23 февраля 2014 года приняла участие в театрализованной церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

Тимур АСКЕРОВ

В партии Принца Зигфрида

• Лауреат премии «Душа танца» в номинации «Восходящая звезда» (журнал «Балет», 2012)

• Лауреат XII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве (I премия, 2013)

• Лауреат премии президента Азербайджана для молодежи в области культуры за 2013 год (диплом и золотая медаль)

Родился в Баку (Азербайджан). Окончил Бакинское хореографическое училище в 2008 году. В 2008–2009 годах – в труппе Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета им. М.Ф. Ахундова. В 2009–2011 годах выступал на сцене Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Шевченко. С 2011 года работает в Мариинском театре.

В творческом багаже танцовщика ведущие партии мирового балетного репертуара. В апреле 2015 году в Большом театре исполнил партию Ферхада в балете «Легенда о любви» в хореографии Юрия Григоровича. С труппой Мариинского театра гастролировал в странах Европы, Азии и Америки.