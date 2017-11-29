Россияне стали чаще покупать творожные сырки

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Из истории вопроса

Уникальное производство

Ананасы в твороге – это здорово

Сторонники здорового питания советуют обратить внимание на детские сырки из натурального творога. Детский сырок - продукт не новый для российских потребителей. Массовое производство началось после окончания войны, в 50-е годы прошлого столетия. Тогда специалистами была разработана уникальная рецептура, благодаря которой малыши с удовольствием ели сладкий творожок. Он был очень питательным- вместе с натуральным творогом в него добавлялись всего 3 ингредиента- сливочное масло, сахар и ванилин. Надо отдать должное советским технологам – они создали не просто натуральный и питательный продукт. Специалисты точно определили необходимый объем продукта для малоежек – 100 грамм.Детский сырок «Из села Удоево» производится по классической рецептуре, исключительно из настоящего творога и натурального сливочного масла. И, судя по многочисленным отзывам в интернете, такой продукт нравится потребителям.Творог изготавливается из цельного молока от лучших фермерских хозяйств Приволжья, а закваска поступает из старинного русского города Углич. Примечательно, что при изготовлении сырка отсутствует механическое воздействие на структуру творожка, что позволяет сохранить его нежным и воздушным.Закрытый процесс выработки обеспечивает исключительную чистоту, практически стерильность готового продукта. Это сладкое лакомство не содержит растительных жиров, консервантов и ГМО. На всех этапах производства проводятся лабораторные исследования. Срок годности сырка «Из села Удоево» – 10 суток, но только при условии сохранения температурного режима не более +4С в холодильнике.Для покупателей всегда есть выбор – купить классический сырок, с изюмом или с цукатами.Как рассказывают производители нового молочного продукта, в самом начале, когда на комбинате задумались о том, как можно разнообразить вкус «Детского сырка», самым важным было выбрать ингредиент, который будет не только приятным, но и дополнит питательные свойства продукта. После значительных исследований и дегустаций выбор пал на цукаты. Их любят дети и взрослые, они прекрасно сочетаются с творогом, содержат достаточное количество сахаров, которые обеспечивают мозг глюкозой, а весь организм необходимой энергией.Для «Детских сырков» «Из села Удоево» привозят цукаты, которые изготавливаются из ананасов, произрастающих в Тайланде. Известно, что Тайские ананасы- одни из самых сладких и крупных. Климат позволяет выращивать их без дополнительного полива, а значит, они вбирают в себя максимум витаминов и минералов. Крупные плоды дают возможность не использовать сердцевину ананаса, а лишь мягкую часть, поэтому текстура цукатов получается тающей во рту.-Существуют продукты, сочетание которых можно назвать особенно полезным, комплементарным, как говорят химики-биологи, - рассказывает Елена Устимкина, зам. заведующего лабораторией МКЭ по качеству.К ним смело можно отнести «Детский сырок» и цукаты из ананаса. Цукаты – сушёный продукт, который вбирает естественную влагу из творога, восстанавливает свою начальную структуру и поэтому не требует дополнительной обработки. Ананасы богаты пищевыми волокнами, которых нет в твороге, а значит сочетание этих продуктов вдвойне полезно. В твороге есть жирорастворимые витамины, которые помогают усваиваться минералам, содержащимся в цукатах. За счёт естественной сладости ананаса в «Детский сырок» добавляется меньше сахара, и он не несёт лишних калорий. Получается полезный и полностью сбалансированный продукт.Потому что этот продукт вырабатывается из высокожирного (м. д. ж. 18%) творога, к которому добавляется натуральное сливочное масло. Эти ингредиенты смешиваются и перетираются в коллоидной мельнице, специальном устройстве, создающим нежную однородную структуру продукта. Что касается аромата, именно высокожирный творог и высококачественные творожные закваски помогают сохранять естественный сливочный вкус и ароматику.Во всём ассортименте «Детских сырков» ТМ «Из села Удоево» используются исключительно натуральные качественные ингредиенты: нежный творог, настоящее сливочное масло, цукаты из ананаса и ваниль. Сырки не содержат консервантов, растительных жиров, ГМО и усилителей вкуса и поэтому имеют небольшой срок годности и должны храниться в холодильнике. Порция 100 грамм оптимальна для того, чтобы съесть сырок за раз, не оставляя вскрытую упаковку.Во-первых, цукаты бывают разные. Самые дешевые, из арбузных корочек, содержат большое количество сахара и минимум витаминов. Цукаты из ананаса по праву считаются самыми полезными, в них есть комплекс витаминов, минералов и ценных ферментов (таких как бромелайн), которые оказывают благотворное влияние на обмен веществ, сердечно-сосудистую систему. Кроме того, пищевые волокна хорошо помогают утолять чувство голода и способствуют нормализации пищеварения.