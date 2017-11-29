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Россияне стали чаще покупать творожные сырки

Новости / Здоровье / Общество
По данным экспертов по ритейл -аудиту, в 2017 году россияне стали чаще покупать творожные сырки. Специалисты это связывают с желанием сэкономить на лакомствах, потому что этот десерт не отличается высокой ценой.

Россияне стали чаще покупать творожные сырки


Сторонники здорового питания советуют обратить внимание на детские сырки из натурального творога. Детский сырок - продукт не новый для российских потребителей. Массовое производство началось после окончания войны, в 50-е годы прошлого столетия. Тогда специалистами была разработана уникальная рецептура, благодаря которой малыши с удовольствием ели сладкий творожок. Он был очень питательным- вместе с натуральным творогом в него добавлялись всего 3 ингредиента- сливочное масло, сахар и ванилин. Надо отдать должное советским технологам – они создали не просто натуральный и питательный продукт. Специалисты точно определили необходимый объем продукта для малоежек – 100 грамм.

Из истории вопроса


Детский сырок «Из села Удоево» производится по классической рецептуре, исключительно из настоящего творога и натурального сливочного масла. И, судя по многочисленным отзывам в интернете, такой продукт нравится потребителям.


Россияне стали чаще покупать творожные сырки


Уникальное производство


Творог изготавливается из цельного молока от лучших фермерских хозяйств Приволжья, а закваска поступает из старинного русского города Углич. Примечательно, что при изготовлении сырка отсутствует механическое воздействие на структуру творожка, что позволяет сохранить его нежным и воздушным.

Россияне стали чаще покупать творожные сырки


Закрытый процесс выработки обеспечивает исключительную чистоту, практически стерильность готового продукта. Это сладкое лакомство не содержит растительных жиров, консервантов и ГМО. На всех этапах производства проводятся лабораторные исследования. Срок годности сырка «Из села Удоево» – 10 суток, но только при условии сохранения температурного режима не более +4С в холодильнике.

Ананасы в твороге – это здорово


Для покупателей всегда есть выбор – купить классический сырок, с изюмом или с цукатами.
Как рассказывают производители нового молочного продукта, в самом начале, когда на комбинате задумались о том, как можно разнообразить вкус «Детского сырка», самым важным было выбрать ингредиент, который будет не только приятным, но и дополнит питательные свойства продукта. После значительных исследований и дегустаций выбор пал на цукаты. Их любят дети и взрослые, они прекрасно сочетаются с творогом, содержат достаточное количество сахаров, которые обеспечивают мозг глюкозой, а весь организм необходимой энергией.

Россияне стали чаще покупать творожные сырки



Для «Детских сырков» «Из села Удоево» привозят цукаты, которые изготавливаются из ананасов, произрастающих в Тайланде. Известно, что Тайские ананасы- одни из самых сладких и крупных. Климат позволяет выращивать их без дополнительного полива, а значит, они вбирают в себя максимум витаминов и минералов. Крупные плоды дают возможность не использовать сердцевину ананаса, а лишь мягкую часть, поэтому текстура цукатов получается тающей во рту.

Россияне стали чаще покупать творожные сырки


-Существуют продукты, сочетание которых можно назвать особенно полезным, комплементарным, как говорят химики-биологи, - рассказывает Елена Устимкина, зам. заведующего лабораторией МКЭ по качеству.
К ним смело можно отнести «Детский сырок» и цукаты из ананаса. Цукаты – сушёный продукт, который вбирает естественную влагу из творога, восстанавливает свою начальную структуру и поэтому не требует дополнительной обработки. Ананасы богаты пищевыми волокнами, которых нет в твороге, а значит сочетание этих продуктов вдвойне полезно. В твороге есть жирорастворимые витамины, которые помогают усваиваться минералам, содержащимся в цукатах. За счёт естественной сладости ананаса в «Детский сырок» добавляется меньше сахара, и он не несёт лишних калорий. Получается полезный и полностью сбалансированный продукт.

Вопросы-ответы

Почему у «Детских сырков» такой насыщенный вкус и нежная консистенция?
Потому что этот продукт вырабатывается из высокожирного (м. д. ж. 18%) творога, к которому добавляется натуральное сливочное масло. Эти ингредиенты смешиваются и перетираются в коллоидной мельнице, специальном устройстве, создающим нежную однородную структуру продукта. Что касается аромата, именно высокожирный творог и высококачественные творожные закваски помогают сохранять естественный сливочный вкус и ароматику.

Россияне стали чаще покупать творожные сырки


Почему у «Детских сырков» ТМ «Из села Удоево» такой короткий срок годности – всего 10 суток?
Во всём ассортименте «Детских сырков» ТМ «Из села Удоево» используются исключительно натуральные качественные ингредиенты: нежный творог, настоящее сливочное масло, цукаты из ананаса и ваниль. Сырки не содержат консервантов, растительных жиров, ГМО и усилителей вкуса и поэтому имеют небольшой срок годности и должны храниться в холодильнике. Порция 100 грамм оптимальна для того, чтобы съесть сырок за раз, не оставляя вскрытую упаковку.

Чем полезны цукаты?
Во-первых, цукаты бывают разные. Самые дешевые, из арбузных корочек, содержат большое количество сахара и минимум витаминов. Цукаты из ананаса по праву считаются самыми полезными, в них есть комплекс витаминов, минералов и ценных ферментов (таких как бромелайн), которые оказывают благотворное влияние на обмен веществ, сердечно-сосудистую систему. Кроме того, пищевые волокна хорошо помогают утолять чувство голода и способствуют нормализации пищеварения.
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