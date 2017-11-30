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Дорожные полицейские задержали четырех водителей "под градусом"

Новости
Дорожные полицейские задержали четырех водителей "под градусом"


27 и 28 ноября в вечернее и ночное время сотрудники Госавтоинспекции Саратова при содействии дружинников "Дорожный патруль" проводили профилактические рейдовые мероприятия "Нетрезвый водитель".

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, всего в ходе мероприятия выявлено 4 водителя, управляющих транспортом в состоянии опьянения, из которых 2 человека от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказались. 1 нетрезвый водитель на момент задержания оказался уже лишен права управления транспортными средствами. В отношении него возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих - пассажиров, пешеходов и других водителей.

Фото https://prykarpattya.org