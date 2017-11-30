Открывается выставка живописи "Времена года"
Она начнет работу сегодня в музее Федина.
Как рассказали в музее, в экспозиции будут представлены около 40 полотен известных саратовских живописцев в жанре пейзажа и натюрморта. Основная тема работ - красота родного края, волжские просторы, узнаваемые уголки Саратова - старого и нового.
Среди участников выставки – А.В. и В.В. Учаевы, Н.А. Чечнева, Л.Ю. Валькова, Е.Н. Мальцева, В.Н. Ситников, В.М. Маркушина, Л.А. Маханькова, В.Ю. Пустошкин, Н.К. Дубовов, Н.В. Леонтьева.
Выставка продлится до 11 декабря.
Фото http://ночьмузеев.культура.рф