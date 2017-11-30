Саратовцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию
Продолжается реализация проекта "Трамвай здоровья".
По информации министерства здравоохранения области, очередное мероприятие проекта состоится сегодня на Волжской и будет приурочено ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Любой желающий сможет пройти экспресс-тестирования на ВИЧ и проверить уровень знаний по профилактике инфекции.
Начало акции в 14.00.
Напомним,с что Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря. Он учрежден Всемирной организацией здравоохранения с целью повышения осведомлённости о распространении ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания.
Фото https://www.medvestnik.ru