30 ноября 2017 20:38 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 30 ноября
Услуги ПФР получаили высокую оценку у саратовцев
17:03 | 30 ноября
Студенты Энгельсского медицинского колледжа примут участие в региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы»
16:08 | 30 ноября
Саратовский театр кукол стал участником проекта «Театры – детям»
15:11 | 30 ноября
Областной киновидеоцентр приглашает жителей Озинок на семейные киносеансы
14:12 | 30 ноября
Константин Бабкин: демократия в России должна быть реальной, а не эфемерной
13:07 | 30 ноября
Солисты Мариинского театра станцуют в балете «Лебединое озеро»
11:39 | 30 ноября
Дорожные полицейские задержали четырех водителей "под градусом"
10:48 | 30 ноября
Открывается выставка живописи "Времена года"
09:54 | 30 ноября
Саратовцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию
09:00 | 30 ноября
Задержан водитель авто, сбившего двух девушек
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию

Новости / Здоровье
Саратовцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию


Продолжается реализация проекта "Трамвай здоровья".

По информации министерства здравоохранения области, очередное мероприятие проекта состоится сегодня на Волжской и будет приурочено ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Любой желающий сможет пройти экспресс-тестирования на ВИЧ и проверить уровень знаний по профилактике инфекции.

Начало акции в 14.00.

Напомним,с что Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря. Он учрежден Всемирной организацией здравоохранения с целью повышения осведомлённости о распространении ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания.

Фото https://www.medvestnik.ru