Задержан водитель авто, сбившего двух девушек

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По информации ГИБДД города, 22 ноября в 11 часов вечера на пр. Энтузиастов водитель, управляя транспортным средством, нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на девушек 1998 и 996 года рождения. С полученными травмами пешеходы были госпитализированы. Водитель же оставил место дорожно-транспортного происшествия.29 ноября сотрудники городской Госавтоинспекции установили и задержали данного водителя. Им оказался мужчина 1977 года рождения. За оставление места ДТП в отношении нарушителя был составлен соответствующий материал и направлен в суд для принятия решения. Теперь ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.Госавтоинспекция разъясняет: чтобы не усложнять свое положение при совершении ДТП, остановитесь, окажите помощь, вызовите сотрудников медицинской службы, сообщите о случившемся в ГИБДД или в полицию и ожидайте на месте происшествии. Необходимо понимать, что наказание неотвратимо.Фото https://vlg.newdaypost.ru