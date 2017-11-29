В России запущена вторая волна экологического флешмоба «Разделяй с нами»
Первый год федеральной экологической программы «Разделяй с нами» завершен. Его итоги подвели инициатор проекта, Система Coca-Cola в России, а также ГК «ЭкоТехнологии» и фонд «Эра». Вместе с тем объявлено начало второй волны грандиозного экологического флешмоба, который пройдет с 27 ноября 2017 года по 15 марта 2018 года.
Программа «Разделяй с нами» стала почином компании Coca-Cola в прошлом году. Ее цель – привлечь внимание к проблеме раздельного сбора упаковки и отходов и побудить практиковать раздельный сбор всех граждан страны. Уже в 2017 году инициативу поддержали в двадцати российских городах, общий объем сбора и переработки пластиковой упаковки увеличился с 4800 тонн до 12000 тонн. Программа работает по двум направлениям – просветительскому и инфраструктурному, обучая население и организации раздельному сбору отходов, развивая эту культуру на всех уровнях, а также устанавливая контейнеры для раздельного сбора мусора во дворах жилых зданий и учреждений.
Организаторы очередного этапа экологического флешмоба рассчитывают увеличить количество участников за счет расширения географии проекта по всей России.