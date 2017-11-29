Саратовская область получила дополнительно 30 млн рублей на модернизацию кинозалов
Конкурс на получение государственной субсидии на модернизацию кинозалов в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек проводится Фондом кино при поддержке министерства культуры РФ.
По информации министерства культуры области, на этот раз получателями средств на модернизацию стали 6 кинозалов из 5 муниципальных районов области. В их числе 4 муниципальных учреждения культуры области: Районный Дом культуры Ершовского района, Городской Дом культуры и кино Краснокутского района, Дворец культуры "Восход" г.Энгельс, Районный центральный Дом культуры Самойловского района. Кроме того, средства на модернизацию получат еще два частных кинозала в Ртищеве.
Общая сумма федеральных инвестиций на техническое переоснащение этих кинозалов составит порядка 30 млн рублей.
В минкульте напомнили, что всего за период 2016-2017 г.г. на модернизацию 19 кинозалов Саратовской области привлечено около 95 млн рублей федеральных инвестиций.
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