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Саратовская область получила дополнительно 30 млн рублей на модернизацию кинозалов

Новости / Культура
Саратовская область получила дополнительно 30 млн рублей на модернизацию кинозалов



Конкурс на получение государственной субсидии на модернизацию кинозалов в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек проводится Фондом кино при поддержке министерства культуры РФ.

По информации министерства культуры области, на этот раз получателями средств на модернизацию стали 6 кинозалов из 5 муниципальных районов области. В их числе 4 муниципальных учреждения культуры области: Районный Дом культуры Ершовского района, Городской Дом культуры и кино Краснокутского района, Дворец культуры "Восход" г.Энгельс, Районный центральный Дом культуры Самойловского района. Кроме того, средства на модернизацию получат еще два частных кинозала в Ртищеве.

Общая сумма федеральных инвестиций на техническое переоснащение этих кинозалов составит порядка 30 млн рублей.

В минкульте напомнили, что всего за период 2016-2017 г.г. на модернизацию 19 кинозалов Саратовской области привлечено около 95 млн рублей федеральных инвестиций.

Фото http://миамир.рф