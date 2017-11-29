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Железнодорожники предлагают пассажирам две праздничные акции

Новости
Железнодорожники предлагают пассажирам две праздничные акции

Они могут путешествовать за полцены с 28 ноября по 27 декабря, а также 31 декабря.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД, по первой акции при покупке билетов в период с 28 ноября по 4 декабря на все места в плацкартных вагонах и на верхние полки в вагонах купе пассажирам будет предоставляться скидка 50%. При этом стоимость проезда для детей будет еще ниже с учетом предоставляемых льгот.

Акция приурочена к всероссийскому Дню пассажира, который отмечается "Федеральной пассажирской компанией" (дочернее общество ОАО "РЖД") 3 декабря.

В праздничной акции участвуют все поезда внутригосударственного сообщения отправлением с 28 ноября по 27 декабря 2017 года, кроме фирменных поездов № 146/145 Москва – Назрань и № 61/62 Москва – Нальчик (за исключением группы вагонов Москва – Анапа).

Кроме того, пассажиры поездов дальнего следования смогут купить билеты в плацкартные вагоны всех поездов внутригосударственного сообщения отправлением 31 декабря со скидкой 50%. Оформить проездной документ со скидкой можно будет на все места вне зависимости от их расположения в плацкартном вагоне.

Акция уже стартовала и будет длиться до конца года. Отмечается, что специальная новогодняя скидка не будет применяться при оформлении проездных документов по детскому тарифу, а также для организованных групп пассажиров.

Фото https://rian.com.ua