Железнодорожники предлагают пассажирам две праздничные акции

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Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД, по первой акции при покупке билетов в период с 28 ноября по 4 декабря на все места в плацкартных вагонах и на верхние полки в вагонах купе пассажирам будет предоставляться скидка 50%. При этом стоимость проезда для детей будет еще ниже с учетом предоставляемых льгот.Акция приурочена к всероссийскому Дню пассажира, который отмечается "Федеральной пассажирской компанией" (дочернее общество ОАО "РЖД") 3 декабря.В праздничной акции участвуют все поезда внутригосударственного сообщения отправлением с 28 ноября по 27 декабря 2017 года, кроме фирменных поездов № 146/145 Москва – Назрань и № 61/62 Москва – Нальчик (за исключением группы вагонов Москва – Анапа).Кроме того, пассажиры поездов дальнего следования смогут купить билеты в плацкартные вагоны всех поездов внутригосударственного сообщения отправлением 31 декабря со скидкой 50%. Оформить проездной документ со скидкой можно будет на все места вне зависимости от их расположения в плацкартном вагоне.Акция уже стартовала и будет длиться до конца года. Отмечается, что специальная новогодняя скидка не будет применяться при оформлении проездных документов по детскому тарифу, а также для организованных групп пассажиров.Фото https://rian.com.ua