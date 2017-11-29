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Онлайн-сервис learnjap.com поможет российским пользователям изучить японский язык

Новости
Онлайн-сервис learnjap.com поможет российским пользователям изучить японский язык


На российском рынке появился удобный онлайн-сервис learnjap.com по изучению японского языка. Он основан на последних инновационных разработках компании Microsoft в сфере нейронных сетей для генерации правильного произношения слов. Это поможет пользователям сервиса успешно запоминать слова на слух.

Не секрет, что японский язык и культура Японии привлекают особенное внимание людей во всем мире. Россия – не исключение. Кто-то хочет поближе познакомиться с удивительной культурой и историей государства, кому-то нравится мелодика языка. Но чаще всего толчком к изучению японского языка становятся аниме и манга.

Воспользоваться learnjap.com и начать изучение японского языка с нуля может любой желающий. В сервис включены интерактивные грамматические курсы, тренажеры для изучения слов, иероглифов и азбук японского языка. Разработчики постарались сделать сервис максимально понятным, удобным и доступным.

Японский язык считается сложным для изучения. Тем не менее, интерактивные упражнения learnjap.com дадут возможность освоить грамматическую основу языка, а различные упражнения помогут расширить словарный запас. Пользователь с помощью сервиса сможет не только читать, но и слушать слова, что улучшит запоминание.

Специальная методика позволит изучить и запомнить огромное количество иероглифов. Интерактивные тренажеры слоговых азбук также способствуют освоению японской письменности, так что в скором времени можно начать практиковать чтение по-японски с помощью хираганы и катаканы (японских азбук).

Пользователи сервиса, который активно развивается, могут задать любой вопрос разработчикам или обратиться к ним с предложением. Для этого есть система обратной связи через электронную почту. Изучение японского языка с помощью онлайн-сервиса learnjap.com не только расширит кругозор человека, но и откроет перед ним новые возможности.