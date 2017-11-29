29 ноября 2017 00:25 СРЕДА
Новости
22:02 | 29 ноября
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19:40 | 29 ноября
В России запущена вторая волна экологического флешмоба «Разделяй с нами»
16:30 | 29 ноября
Саратовская область получила дополнительно 30 млн рублей на модернизацию кинозалов
14:22 | 29 ноября
Железнодорожники предлагают пассажирам две праздничные акции
14:10 | 29 ноября
Онлайн-сервис learnjap.com поможет российским пользователям изучить японский язык
13:19 | 29 ноября
Саратовская семья попала на прием к главе государства
12:26 | 29 ноября
Строительство дата-центра в Страсбурге завершила MegaHoster.Net
11:39 | 29 ноября
МЧС сообщает от трех крупных пожарах в частных домах
10:46 | 29 ноября
В Саратове состоялся единый день оказания бесплатной правовой помощи жителям региона
09:54 | 29 ноября
В Саратове откроют региональное отделение "Объединения наставников"
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Строительство дата-центра в Страсбурге завершила MegaHoster.Net

Новости
Строительство дата-центра в Страсбурге завершила MegaHoster.Net


Об окончании строительства первого собственного дата-центра в городе Страсбург во Франции и укреплении лидерских позиций в отрасли сообщила компания MegaHoster.Net. Телекоммуникационный оператор предоставляет в аренду выделенные серверы в шести собственных дата-центрах США и Европы, оказывает поддержку, в том числе, русскоязычным пользователям. Во французском дата-центре можно подключиться к ведущим магистральным провайдерам, например, к Cogent, Level 3.

Как рассказал директор компании MegaHoster.Net Николай Неводнич, в портовой зоне Страсбурга был выкуплен склад, к нему подвели электроэнергию и оборудовали машинные залы геотермальным охлаждением, источниками бесперебойного питания и дизель-генераторами. Был создан высокотехнологичный и полностью автономный дата-центр в соответствии с требованиями рынка. Дата-центр получил сертификаты Tier III и TÜV по ISO 27001, благодаря чему может предлагать выделенные серверы во Франции.