Строительство дата-центра в Страсбурге завершила MegaHoster.Net
Об окончании строительства первого собственного дата-центра в городе Страсбург во Франции и укреплении лидерских позиций в отрасли сообщила компания MegaHoster.Net. Телекоммуникационный оператор предоставляет в аренду выделенные серверы в шести собственных дата-центрах США и Европы, оказывает поддержку, в том числе, русскоязычным пользователям. Во французском дата-центре можно подключиться к ведущим магистральным провайдерам, например, к Cogent, Level 3.
Как рассказал директор компании MegaHoster.Net Николай Неводнич, в портовой зоне Страсбурга был выкуплен склад, к нему подвели электроэнергию и оборудовали машинные залы геотермальным охлаждением, источниками бесперебойного питания и дизель-генераторами. Был создан высокотехнологичный и полностью автономный дата-центр в соответствии с требованиями рынка. Дата-центр получил сертификаты Tier III и TÜV по ISO 27001, благодаря чему может предлагать выделенные серверы во Франции.