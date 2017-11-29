Саратовская семья попала на прием к главе государства
Вчера президент России Владимир Путин встретился в Кремле с победителями Всероссийского конкурса "Семья года", в числе которых оказалась и семья Фетисовых из Саратова.
По информации пресс-службы городской администрации, в этом году в соревновании участвовали 322 семьи из 85 субъектов Российской Федерации. Победителей выбирали в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья России", а также "Семья – хранитель традиций". Именно в этой номинации Фетисовы одержали победу.
Алла и Николай Фетисовы воспитывают четверых детей. Глава семейства – предприниматель, учредитель благотворительного фонда "Неравнодушные сердца", а также межрегиональной общественной организации "Союз отцов". Алла Фетисова является региональным координатором проекта "Крепкая семья", возглавляет фонд "Неравнодушные сердца" и является членом правления "Союза женщин России". Супруги активно оказывают помощь детям с ограниченными возможностями и людям, попавшим в трудные жизненные ситуации, организуют благотворительные мероприятия в поддержку малоимущих, многодетных семей Саратова.