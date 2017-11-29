МЧС сообщает от трех крупных пожарах в частных домах
Всего за сутки огнеборцам пришлось шесть раз выезжать на вызовы.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера около 7 часов утра поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. Интернациональной в Балашове. Горела кровля дома на площади 56 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.
В утреннее время также горел частный дом в поселке Нива Питерского района. По предварительным данным, пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. Сообщается, что дом сгорел дотла.
Сегодня около 5 часов утра поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. Советской в Новоузенске. Огонь распространился на площади 25 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.
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