В Саратове состоялся единый день оказания бесплатной правовой помощи жителям региона
Он прошел в областной универсальной научной библиотеке в рамках мероприятий "Недели прав человека 2017".
Всех желающих консультировали уполномоченный по правам человека Татьяна Журик, уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя, а также представители всех областных министерств и ведомств. Участие в мероприятии приняли и сотрудники Пенсионного фонда.
В ходе консультации все граждане получили от специалистов исчерпывающие ответы на вопросы. В частности, специалисты ПФР дали ответы на вопросы по индексации и назначению пенсий, установлению федеральной социальной доплаты, а также возможности перерасчета пенсий.