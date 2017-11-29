В Саратове откроют региональное отделение "Объединения наставников"

просмотров: 107

Как рассказал на встрече со студентами ССЭИ РЭУ имени Г.В.Плеханова председатель российского "Объединения наставников", директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС при Президенте РФ Николай Калмыков, в систему наставничества входят депутаты, сенаторы, представители федеральных и региональных министерств, члены Общественной палаты РФ, спортсмены, руководители технопарков и бизнес-инкубаторов, художники, ученые и другие. В поддержку проекта уже высказались ведущие политтехнологи, представители госкорпораций и объединений бизнеса.- Сейчас у вас есть уникальная возможность: в двух словах рассказать мне свой проект и я найду вам нужного человека. Все просто. В мире есть люди, которые готовы помогать и давать советы, но прежде всего, вы сами должны заинтересовать их, - отметил Калмыков.В рамках работы организации в регионе инициативная молодежь сможет получить возможность коммуникации с наставником, поддержку и совет относительно реализации собственного проекта. Успешные и состоявшиеся личности смогут выступить в роли наставников и поделиться с молодежью своим опытом, оказать содействие в профессиональном становлении.Наставническая деятельность осуществляется на безвозмездной основе, при этом от наставников необходима готовность провести минимум одну сессию в год с предварительно отобранными и согласованными кандидатами.