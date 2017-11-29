Из Казахстана в Россию не пустили 40 кг свежемороженой рыбы
Груз возращен по месту отправления.
По информации регионального управления Россельхознадзора, 26 ноября на МАПП "Озинки" пограничниками выявлен автомобиль, перевозивший через государственную границу из Республики Казахстан в Российскую Федерацию партию рыбы свежемороженой в количестве 40 кг.
В рамках межведомственного взаимодействия инспектором Россельхознадзора в ходе осмотра подконтрольного груза был установлен факт отсутствия ветеринарных сопроводительных документов. Груз возращен по месту выхода в Республику Казахстан.
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